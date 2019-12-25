    25 декабря 2019, 21:03

    В партии Зеленского назвали причину воссоединения Крыма и России

    Александра Каширина

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Алексей Устенко заявил, что отмена в 2014 году радой закона Колесниченко-Кивалова спровоцировали воссоединение Крыма с Россией. Об этом депутат рассказал в эфире украинского телеканала «Наш».
    В партии Зеленского назвали причину воссоединения Крыма и России

    Закон Колесниченко-Кивалова предполагал повышение до статуса «региональных» тех языков, которые считают для себя родными более 10% населения регионов страны. К примеру, три четверти жителей Донбасса при опросе указали, что русский их родной язык.

    «В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одной из причин, с которых все началось», — заявил Устенко.

    После госпереворота на Украине весной 2014 года Верховная рада отменила данный закон. Это стало причиной волнений на юге и юго-востоке Украины. По этой причине исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов отказался это подписывать, а в 2018 году решение об отмене закона Колесниченко-Кивалова было признано неконституционным.