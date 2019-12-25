В партии Зеленского назвали причину воссоединения Крыма и России

Закон Колесниченко-Кивалова предполагал повышение до статуса «региональных» тех языков, которые считают для себя родными более 10% населения регионов страны. К примеру, три четверти жителей Донбасса при опросе указали, что русский их родной язык.

«В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одной из причин, с которых все началось», — заявил Устенко.

После госпереворота на Украине весной 2014 года Верховная рада отменила данный закон. Это стало причиной волнений на юге и юго-востоке Украины. По этой причине исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов отказался это подписывать, а в 2018 году решение об отмене закона Колесниченко-Кивалова было признано неконституционным.