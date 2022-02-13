Депутат «Слуги народа» назвал ситуацию с «вторжением» спецоперацией США

Нагнетание ситуации с «неизбежным вторжением» на Украину является крупнейшей информационной спецоперацией США против России. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа», глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев. Об этом парламентарий написал в колонке на сайте Liga.net.

По словам Чернева, спецоперация призвана мобилизовать страны НАТО, консолидировать Альянс и весь Запад, а Россию демонизировать в лице всего мира. Российской экономике при этом хотят нанести серьезный урон без войны, а в самой России разжечь антивоенные настроения. Кроме того, Штаты хотят деморализовать «русскую военную элиту» за счет разоблачения неких секретных документов.

Нардеп назвал целью спецоперации «окончательное вытеснение» российского лидера Владимира Путин из Европы. Еще США хотят сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона», уверяет Чернев. Кроме того, с помощью «вторжения» американцы хотят поставить крест на китайском проекте «Один пояс — один путь», в котором РФ играла бы ключевую роль, а Украина была ее «вассалом».

Депутат добавил, что все это, «как и любая спецоперация», несет в себе риски, в том числе для Украины. Экономика Незалежной понесет потери из-за панических настроений и оттока инвесторов.

«Но это война, и она не бывает без потерь. Вместе с тем эти потери намного меньше, чем те, которые мы могли бы понести в случае широкомасштабного военного вторжения», — отметил нардеп.

Ранее СМИ сообщили, что западные страховщики отказались гарантировать безопасность полетов над Украиной, и с 14 февраля воздушное пространство страны могут закрыть для всех самолетов.