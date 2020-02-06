Депутат «Слуги народа» назвал плюс драк в Раде

Регулярные кулачные бои, которые устраивают депутаты Верховной рады Украины, — это здорово. Драки сближают парламентариев из партии «Слуга народа» и делают их сильнее.

«Оппозиционные депутаты своими действиями делают командный дух „Слуги народа“ сильнее. Каждое такое их действие нас сближает», — приводит сайт LB.ua слова лидера фракции Давида Арахамии.

6 февраля в Верховной раде Украины рассматривали резонансный законопроект об отмене моратория на продажу земли. Заседание началось утром. Обсуждение закона еще не началось, как спикер Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв. В это время лидер оппозиционной фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко пробралась в президиум и села на место спикера. К ней захотели присоединиться депутаты ее партии, но на пути у них встали бойцы из «Слуги народа». Прямо возле трибуны завязалась потасовка.

В декабре 2019 года депутаты «Слуги народа» подрались с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» после заседания комитета по аграрной и земельной политике.