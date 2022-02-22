Депутат Швыткин: судьба Минских соглашений будет зависеть от Украины и ООН

Будущее Минских соглашений будет зависеть от решений властей Украины и ООН, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом он рассказал «Газете.ru».

ООН должна принудить Украину к выполнению договоренностей, сказал депутат. По его словам, это единственный способ избежать войны.

«Сегодня Минские соглашения со стороны Украины заведены в тупик. Киев и не собирался их выполнять, несмотря на готовность сделать это на словах», — заключил Швыткин.