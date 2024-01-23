Мир 23 января 2024, 12:33 Депутат Швыткин: Россия не должна спокойно смотреть на учения НАТО Steadfast Defender 2024

Читать 360tv в

Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024 начнутся в ближайшее время. Ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, сообщил сайт телеканала «Звезда».

В сборах Североатлантического альянса будут задействованы порядка 90 тысяч человек. Парламентарий считает, что Россия не должна спокойно наблюдать за обстановкой на границе.

Реклама

«Будет усиление определенное. Уверен, что степень повышенной боевой готовности будет объявлена. Ну, это уже решение Министерства обороны Российской Федерации в данном вопросе», — высказался депутат.

Он также выразил мнение, что страны блока НАТО могут войти на западную территорию Украины.