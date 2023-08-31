31 августа 2023, 14:15
Депутат Шингаркин: Россия может помочь Японии безопасно утилизировать зараженную воду с «Фукусимы-1»
Россия обладает всеми ресурсами и компетенциями, чтобы помочь Японии разрешить ситуацию с утилизацией зараженной воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Шингаркин сайту телеканала «Звезда».
По его словам, для этого в Японию необходимо отправить российских специалистов, которые знают, как грамотно и безопасно захоронить отходы в глубинах скважин.
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Шингаркин отметил, что отрасль энергетики Японии «забита старыми решениями», человечество не может себе позволить их эксплуатации.
Япония
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