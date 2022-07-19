Депутат Шхагошев заявил о потере влияния США на Ближний Восток

Госдеп США пригрозил Ирану санкциями за передачу беспилотников, потому что осознал — американские власти больше не влияют на Ближний Восток. Об этом заявил РИА «Новости» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«США, очевидно, чувствуют, что Ближний Восток они проиграли. <…> Что такое сейчас против Ирана и России угроза санкций — минимум смешно», — сказал он.

Депутат уверен, что Россия продолжит обсуждать с Турцией и Ираном вопросы глобальной безопасности. Угрозы американцев он назвал беспочвенными.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс пригрозил Ирану «запасными санкциями» со стороны Штатов и других стран за передачу России беспилотников, сообщили «Известия».