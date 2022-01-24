Депутат Шхагошев рассказал, зачем НАТО увеличивает свое присутствие в Восточной Европе

НАТО постепенно увеличивает свое присутствие в Восточной Европе. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал данное явление. Об этом сообщил RT.

Специалист подчеркнул, что НАТО таким образом планирует настроить президента Украины Владимира Зеленского на реализацию «националистических планов». К примеру, они могут заключаться в оккупации Донбасса.

«Действия НАТО — это в классическом варианте называется „нагнетание ситуации“», — отметил специалист.