Депутат Шхагошев рассказал о роли стран ОДКБ в решении ситуации в Казахстане

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показала себя рабочим политическим инструментом в ходе урегулирования беспорядков в Казахстане. Об этом RT сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«ОДКБ продемонстрировала скорость принятия решений и соответствие той сложной ситуации, которая возникла в Казахстане», — отметил депутат.

Он добавил, что мировому сообществу предстоит проанализировать, каким образом возникла ситуация в Казахстане и какие меры были приняты для ее разрешения.