Депутат Шерин назвал болтовней угрозу США ударить по Калининграду

Американская сторона заявила, что у Пентагона есть план обхода российской системы ПВО в Калининграде. В случае начала войны, США применит свою разработку. Такие слова первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал болтовней и отвлечением внимания от неудачи в Саудовской Аравии.

«Американцы слишком много говорят, в то время, как военным надо меньше комментировать, а больше делать. К сожалению, США и блок НАТО занимается только болтовней. По факту, против России никто и ничего противопоставить не может», — сказал Шерин RT.

Он добавил, что никакой российской агрессии не существует, а к подобным высказываниям Штатов уже все давно привыкли. Кроме того, такое заявление могли сделать, чтобы отвести взгляды от систем Patriot, которые «облажались в Саудовской Аравии».

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Американские комплексы Patriot расположены на территории этого государства, но 14 сентября они не смогли отразить атаку. В тот день на два нефтеперерабатывающих завода напали дроны, что привело к сокращению объема добычи нефти.

В своем комментарии Шерин говорил про слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна. Он заявлял, что у Пентагона есть план, как преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. По его словам, если начнется война с Россией, то США применит свою разработку.