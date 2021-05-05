Депутат Руслан Бальбек прокомментировал план Климкина по возвращению Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал «план» бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина по возвращению Крыма при помощи военной блокады. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным Общественной службы новостей, Бальбек назвал заявление Климкина «хайпом» и отметил, что это его привычное поведение. По его словам, Климкин часто предлагает разные планы по возвращению Крыма, но дальше слов дело не идет. Также депутат отметил, что на данный момент в Крыму нет дефицита пресной воды.