Депутат: российская вакцина от коронавируса будет популярна во всем мире
Член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный считает, что зарубежные страны заинтересуются российской вакциной от коронавируса, но чуть позже. Об этом сообщило ИА НСН.
По его словам, до этого момента пройдет восемь-девять месяцев. Сначала все убедятся, что препарат эффективен и безопасен.
«Учитывая столь короткие сроки, предположу, что какие-то этапы подготовки вакцины были сокращены до минимума. И это вызывает у многих экспертов опасения ее безопасности и эффективности», — пояснил депутат.