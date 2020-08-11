Депутат: российская вакцина от коронавируса будет популярна во всем мире

По его словам, до этого момента пройдет восемь-девять месяцев. Сначала все убедятся, что препарат эффективен и безопасен.

«Учитывая столь короткие сроки, предположу, что какие-то этапы подготовки вакцины были сокращены до минимума. И это вызывает у многих экспертов опасения ее безопасности и эффективности», — пояснил депутат.