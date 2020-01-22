Депутат решил ответить США за публикации о возможном роспуске Госдумы

«В ответ на попытку вмешательства, в том числе в избирательное законодательство, что было осенью прошлого года, мы приняли решение принять специальный закон. Это мировая практика — штраф 4% от оборота. Он будет очень серьезно бить по карману крупных информационных компаний, в том числе поисковиков. Это и YouTube, и Facebook, и Google и так далее», — уточнил Шхагошев.

Депутат обратил внимание на то, что фейковые новости о роспуске Государственной думы — попытка вмешательства в выборные процессы. По мнению политика, таким образом США начинают информационную кампанию.

«Это их дело, а наша дело вовремя на все это реагировать. Законодательный ответ, о котором я сейчас говорю, будет внесен в Государственную думу. Если будет вмешательство, значит, будет законодательная реакция. Мы сейчас можем возмущаться, говорить о том, что так делать нельзя. Мы не вмешиваемся в ваши дела, вы — в наши. Но не понимают они. Значит, будет соответствующий законодательный ответ», — резюмировал политик.