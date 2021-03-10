Депутат рассказал о российских запасах золота

Депутат Владимир Гутенев рассказал, где хранятся российские запасы золота и как быстро они растут. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Российское золото находится у нас», — рассказал Гутенев.

Также он добавил, что запас российского золота начал очень активно расти в последнее время. Гутенев добавил, что сейчас у России 2298 тонн драгметалла. Это всего на 100 тонн меньше, чем у Франции, и на 120 — чем у Италии.

«Мы выходим фактически на четвертое место в международном рейтинге запасов золота», — заключил депутат.