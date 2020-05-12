Депутат рассказал, кто несет настоящую угрозу для Норвегии

По его словам, «угроза исходит не от России, которая ведет миролюбивую политику в отношении всех государств», а «от Соединенных Штатов, которые ставят в роли заложников простое население остальных стран».

«Вместе с этим мы не будем отрицать, что наша национальная стратегия исходит из возможных внешних вызовов, которые исходят из-за рубежа. В первую очередь от стран блока НАТО. И Норвегия в данном вопросе не является исключением, учитывая, что она входит в состав Североатлантического альянса», — уточнил Швыткин.