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    27 сентября 2021, 18:44

    Депутат рассказал, что будет с «Северным потоком — 2» при новом правительстве ФРГ

    Полина Гребенщикова

    Депутат Госдумы Владимир Гутенев в разговоре с Lenta.ru прокомментировал итоги выборов в Германии. Он уверен, что они положительно скажутся на ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2».

    Он пояснил, что социал-демократы, получившие большинство на выборах, настроены прагматично и заявляли о намерениях вести диалог с Россией.

    «Теперь ситуация значительно упрощается. Кроме того, высокий процент голосов на выборах набрала партия „Альтернатива для Германии“, а также другие прагматичные и бизнес-ориентированные политики. Все это, вместе с ожидаемо холодной зимой, поможет убедить немецкий парламент пойти на ускоренную сертификацию газопровода и укрепить энергобезопасность, а также конкурентоспособность немецкой экономики», — сказал депутат.

    На выборах в бундестаг победила партия социал-демократов. Ангела Меркель потерпела поражение, написал сайт kp.ru.