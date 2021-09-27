Депутат Госдумы Владимир Гутенев в разговоре с Lenta.ru прокомментировал итоги выборов в Германии. Он уверен, что они положительно скажутся на ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Он пояснил, что социал-демократы, получившие большинство на выборах, настроены прагматично и заявляли о намерениях вести диалог с Россией.

«Теперь ситуация значительно упрощается. Кроме того, высокий процент голосов на выборах набрала партия „Альтернатива для Германии“, а также другие прагматичные и бизнес-ориентированные политики. Все это, вместе с ожидаемо холодной зимой, поможет убедить немецкий парламент пойти на ускоренную сертификацию газопровода и укрепить энергобезопасность, а также конкурентоспособность немецкой экономики», — сказал депутат.

На выборах в бундестаг победила партия социал-демократов. Ангела Меркель потерпела поражение, написал сайт kp.ru.