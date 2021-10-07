Депутат раскритиковал высказывание литовского политика Ландсбергиса о Крыме

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик раскритиковал высказывание литовского политика Витаутаса Ландсбергиса о том, что Крым вернется в состав Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «ПолитЭксперт», Белик уверен, что Ландсбергис не прав. Он считает, что такие слова лишь зря обнадеживают Украину.

«Они, конечно, могут грезить о том, как будут забирать полуостров, но все это из разряда поговорки — „глазами бы съели, да вот руки не дотянутся“», — заключил Белик.