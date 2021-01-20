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    20 января 2021, 17:43

    Депутат раскритиковал слова премьера Японии об утверждении верховенства над Курилами

    Полина Петрова

    Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал слова премьер-министра Японии Есихидэ Суги о распространении суверенитета на Южные Курилы, сообщило радио «Говорит Москва».
    Депутат раскритиковал слова премьера Японии об утверждении верховенства над Курилами

    Суга заявил, что утверждение верховенства Японии над Южными Курилами будет логичной позицией правительства. Он подчеркнул, что Токио будет развивать совместную с Россией хозяйственную деятельность.

    По мнению Чепы, слова японского политического деятеля идут вразрез с российскими законами. Депутат пояснил, что Россия никогда не отдаст эту территорию.

    «Это антиконституционные заявления для нас. У нас в Конституции прописано это, никогда эти территории не будут переданы японцам. То, что они рассматривают варианты совместного освоения — мы об этом много лет говорим», — уточнил зампред комитета Госдумы.

    Чепа отметил, что наша страна готова реализовывать совместные с Японией проекты.