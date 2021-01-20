Депутат раскритиковал слова премьера Японии об утверждении верховенства над Курилами

Суга заявил, что утверждение верховенства Японии над Южными Курилами будет логичной позицией правительства. Он подчеркнул, что Токио будет развивать совместную с Россией хозяйственную деятельность.

По мнению Чепы, слова японского политического деятеля идут вразрез с российскими законами. Депутат пояснил, что Россия никогда не отдаст эту территорию.

«Это антиконституционные заявления для нас. У нас в Конституции прописано это, никогда эти территории не будут переданы японцам. То, что они рассматривают варианты совместного освоения — мы об этом много лет говорим», — уточнил зампред комитета Госдумы.

Чепа отметил, что наша страна готова реализовывать совместные с Японией проекты.