Депутат раскритиковал слова премьера Японии об утверждении верховенства над Курилами
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал слова премьер-министра Японии Есихидэ Суги о распространении суверенитета на Южные Курилы, сообщило радио «Говорит Москва».
Суга заявил, что утверждение верховенства Японии над Южными Курилами будет логичной позицией правительства. Он подчеркнул, что Токио будет развивать совместную с Россией хозяйственную деятельность.
По мнению Чепы, слова японского политического деятеля идут вразрез с российскими законами. Депутат пояснил, что Россия никогда не отдаст эту территорию.
«Это антиконституционные заявления для нас. У нас в Конституции прописано это, никогда эти территории не будут переданы японцам. То, что они рассматривают варианты совместного освоения — мы об этом много лет говорим», — уточнил зампред комитета Госдумы.
Чепа отметил, что наша страна готова реализовывать совместные с Японией проекты.