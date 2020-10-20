Депутат раскритиковал отказ США от российских аппаратов ИВЛ

Он назвал это недружественным шагом. Также депутат пояснил, что аппараты ИВЛ понадобятся еще длительное время в условиях пандемии. Кроме того. Куринный считает, что в США вообще не следовало отправлять помощь.

«Если не используешь сам, то верни обратно», — заключил он.