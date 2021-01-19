Депутат раскритиковал борьбу Украины с русским языком

Он заявил, что Госдума собирается обратиться в международные инстанции, чтобы защитить русскоговорящее население Украины.

«Это более 70% жителей страны, 50% из них плохо знают украинский язык», — уточнил Володацкий.

Он заявил, что украинские власти идут на поводу у националистических кругов страны. Эксперт уверен, что по этой же причине на Украине собираются запретить использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Евросоюз намерен обеспечить вакциной сначала собственных граждан, а Украина для ЕС является третьим сортом. Жителям Украины нужно задуматься — куда ведет их сегодняшняя власть. Она ведет к уничтожению страны и населения», — считает Володацкий.

Он отметил, что националисты захватили власть на Украине. Их меньшинство, но их боятся обычные граждане, уверен эксперт.

«Основная масса людей запугана, если они выйдут на улицы, неофашисты их расстреляют», — заявил Володацкий.