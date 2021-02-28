Депутат Рады: Зеленский уже запутался в своих преступлениях

Президент Украины Владимир Зеленский настолько уже запутался в своих преступлениях, но при этом намерен и дальше разными путями нарушать закон. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Зеленский запутался в своих преступлениях, и он будет преступать закон и нивелировать Конституцию», — привел его слова телеканал «112 Украина».

По мнению Кивы, власть разными способами пытается «затыкать рты оппозиции и телеканалам», чтобы преступления были не так очевидны. А это также происходит вне рамок законодательства. Вместо решения острых проблем населения власть создает яркое шоу, заметил депутат.

Руководство страны не решило проблему и с пандемией коронавируса, зато нажилось на ней.

«Они купили индийскую мочу за 1,5 миллиарда гривен, которой сегодня никто не хочет вакцинироваться, потому что это опасно для жизни. Власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность», — заявил Кива.

Власти отвлекают людей от проблем — тарифы, голод, война, нищета. Депутат Рады не сомневается, что дальше начнутся и аресты народных депутатов. Глава СБУ придумает причину, доказательств им не потребуется.

«В СБУ сформирована целая группа, которая ведет слежку за народными депутатами. За мной следят, я постоянно вижу это сопровождение, на меня собирают информацию. Я готов ко всему», — рассказал Кива.

Политик добавил, что подобные действия подпадают под определение «государственная измена».