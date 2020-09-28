Депутат Рады заявил о вине властей Украины в крушении Ан-26

Самолет Ан-26 потерпел крушение под Харьковом из-за хаоса в украинской власти и мнимых военных реформ. Об этом заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Все истории о реформировании армии, помпезные рассказы о модернизированных ВСУ разбиваются о такие трагедии. Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман. Мы продолжаем стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолетах, которым по 50 лет», — приводятся слова Кивы на сайте фракции.

Депутат отметил, что украинские власти заявляют о декоммунизации, но не хотят отказываться от устаревшей техники. По его словам, такой сюрреализм уносит жизни людей. Кива напомнил, что военная реформа экс-президента страны Петра Порошенко свелась только к изменению формы военнослужащих. При этом действующее руководство Украины не делает для себя никаких выводов.

«Власть может создать 10 комиссий, но старые самолеты так и будут стоять в строю, ничего не изменится! Это еще одно подтверждение того, что в нашей стране бардак. В стране, в армии, в законодательной и исполнительной власти — хаос. И закончится он тогда, когда к власти придут профессионалы», — заключил Кива.

Самолет Ан-26 разбился под Харьковом вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек, из которых 20 были курсантами, а семь — членами экипажа. Выбраться из самолета живыми удалось только двоим курсантам, но один позже скончался в больнице.

Сейчас следователи расследуют уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев, но работа может затянуться из-за необходимости проведения дополнительных экспертиз.