Украина может столкнуться с ростом тарифов на газ для населения после запуска «Северного потока — 2». Об этом заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Он считает, что после запуска «Северного потока — 2» произойдет сокращение объемов транзита газа и Украина столкнется с ростом тарифов для населения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

«Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе», — сказал он.

Он также предположил, что Украина может столкнуться не просто с нехваткой газа, а с его отсутствием. Голубое топливо необходимо будет или поднимать из хранилищ или транспортировать реверсом с западной границы. В обоих случаях, по словам парламентария, это сделать сложно.