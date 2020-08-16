Депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что в конце августа на Украине может поменяться власть. По его мнению, Петр Порошенко готовит госпереворот.

Депутат Верховной Рады Илья Кива от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказал о своих предположениях телеканалу NewsOne. Он считает, что бывший президент Украины в процессе подготовки государственного переворота. Кива также сообщил предполагаемую дату — 24 августа.

Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День Независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом Илья Кива.

Илья Кива также отмечает, что Порошенко захватит административные здания и офис президента, чтобы потребовать досрочные выборы. Депутат добавил, что помогать в перевороте Порошенко будут специально подготовленные люди и профессионалы с опытом в таких делах. Однако, по словам депутата Рады, экс-президент планирует совершить переворот не с целью улучшить жизнь народа, а помочь самому себе избежать наказания.

Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине Илья Кива.

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