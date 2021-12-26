Депутат Рады заявил о начале «возвращения» Кубани

Украина начала делать шаги для «возвращения» Кубани. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани», — написал депутат.

Он также опубликовал видео на YouTube-канале, в котором призвал жителей страны помнить о советских преступлениях.

Гончаренко уже не раз говорил, что Украине необходимо присоединить к себе Кубань. Ранее депутат называл Кубань украинскими этническими землями. По его мнению, Россия украла историю вместе с киевскими князьями и Киевской Русью. Также Гончаренко заявлял, что в Краснодарском крае должна появиться «украинская Куба».

Депутат Верховной рады заявлял, что на территории Кубани проживает не менее 62% украинцев. При этом позже он сократил число до 4%. Согласно переписи населения, проведенной в 2010 году, в Краснодарском крае проживало менее 2% украинцев.