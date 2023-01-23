Мир 23 января 2023, 20:25 Депутат Рады заявил о готовящейся борьбе против коррупционеров на Украине Глава фракции «Слуга народа» Арахамия пригрозил тюрьмой чиновникам Украины РИА «Новости»

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На Украине уже этой весной будут сажать в тюрьму чиновников, замешанных в коррупции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины», — заявил депутат.

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По его словам, некоторые чиновники «мародерят без страха и зазрения совести». При этом Арахамия напомнил свежие скандалы в Минобороны Украины и историю с недавними закупками генераторов.

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Ранее стало известно о планах руководства Украины провести «ревизию» в правительстве. Владимир Зеленский напомнил об увольнении исполняющего обязанности министра инфраструктуры Василия Лозинского, которого задержали за взятку.

Также украинский лидер вспомнил скандал в Минобороны страны в сфере закупок продуктов для военнослужащих. Как выяснилось, чиновники завысили цену в три раза, хотя в розничных магазинах продукты стоят в разы дешевле.