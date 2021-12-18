Депутат Рады заявил о «договорняке» США и России по Крыму

Власти США тайно дали согласие на присоединение Крыма к России на фоне государственного переворота на Украине в 2014 году. Об этом депутат Верховной рады Илья Кива заявил сайту Telegraf.

Нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказал, что в 2014 году американские власти якобы были вынуждены считаться с позицией России. Когда на Украине разгорелся государственный переворот, США привели свои силы во власть в стране, но пошли на уступки перед РФ и позволили забрать Крым.

«Это две империи, поэтому произошел чистый договорняк», — сказал Кива.

Парламентарий добавил, что Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины, отдал приказ вывести украинские войска с территории Крыма именно из-за договоренностей с США.

Накануне Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, предложенную Украиной. В документе говорится о том, что Россия якобы нарушает права человека в Крыму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Запад проводит целенаправленную политику по милитаризации Украины. По словам дипломата, в страну поставляют оружие и перебрасывают боевиков под видом инструкторов.