Депутат Рады вызвала коллегу на «дуэль» по русскому языку

В центре Киева проходит митинг против восстановления обучения на русском языке в украинских школах. На нем депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что автор законопроекта об отмене обязательного изучения госязыка Максим Бужанский не знает русского языка.

«Я вызываю господина Бужанского на дуэль — написать диктант по русскому языку. Он его не знает, друзья. Я уверяю вас, что он неграмотный, он не знает русского языка, он и „суржика“ не знает», — заявила Геращенко.

По ее словам, на Украине никто не запрещает разговаривать на разных языках, но государственным должен быть только один — украинский язык.

Законопроект Бужанского предусматривает перенос обязательного обучения на украинском с 2020 на 2023 год. Документ рассмотрит парламент Украины на заседании Рады уже в пятницу, 17 июля.

Ранее в этой стране приняли закон «О государственном языке», принуждающий все бюджетные и официальные организации говорить на родном языке. В школах детей также заставляют учиться только на украинском.