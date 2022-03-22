Депутат Рады выдал украинскую ракету за российскую

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко у себя в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) опубликовал фото с ракетой «Точка-У». Он заявил, что ее выпустили военнослужащие России.

В блоге Гончаренко добавил, что это — российская ракета, которая летела в мирных жителей. По словам депутата, снаряд сбили подразделения ВСУ.

Российская сторона отрицает использование «Точки-У» при проведении спецоперации, сообщили «Известия». Об этом 17 марта заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Письмо с этой информацией передали в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.



Документ также описывал обстрел Донецка, который ВСУ произвел 14 марта. Для атаки националисты использовали «Точку-У». От ракеты пострадали более 20 человек.

Спецоперацию по демилитаризации Украины Россия начала 24 февраля. Минобороны заявляло, что ее целью является уничтожение военных объектов и подразделений Украины. В ведомстве считают, что спецоперация обеспечит безопасность жителей РФ и Донбасса.