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    13 сентября 2021, 15:20

    Депутат Рады Волошин не исключил начала гражданской войны на Украине

    Анатолий Минкин

    Рост числа радикально настроенных сторонников националистических движений на Украине делает реальной угрозу гражданской войны. С таким заявлением в эфире телеканала «Первый независимый» выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

    Депутат Рады Волошин не исключил начала гражданской войны на Украине

    Он подчеркнул, что уже сейчас на Украине можно найти несколько десятков тысяч молодых людей, которые готовы пойти на штурм парламента. В большинстве своем это бывшие участники антитеррористической операции в Донбассе.

    По мнению политика, ситуацию подогревают страны Запада, которые призывают к новым боям для реванша.

    «Говорят: „Вы герои войны, мы еще победим, пройдем парадом по Донецку“. Вместо того чтобы объяснять: „У вас сын погиб. Вы хотите, чтобы погиб еще один? Давайте договариваться“», — пояснил Волошин.

    Он отметил, что основная задача, которая сейчас стоит перед властям страны, — это помочь людям в преодолении посттравматического синдрома.

    Ситуация в Донбассе обострилась после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда о своем выходе из состава Украины заявили Донецкая и Луганская области. Официальный Киев направил войска на территории регионов. К решению кризиса подключились Россия, Германия и Франция.