Рост числа радикально настроенных сторонников националистических движений на Украине делает реальной угрозу гражданской войны. С таким заявлением в эфире телеканала «Первый независимый» выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Он подчеркнул, что уже сейчас на Украине можно найти несколько десятков тысяч молодых людей, которые готовы пойти на штурм парламента. В большинстве своем это бывшие участники антитеррористической операции в Донбассе.

По мнению политика, ситуацию подогревают страны Запада, которые призывают к новым боям для реванша.

«Говорят: „Вы герои войны, мы еще победим, пройдем парадом по Донецку“. Вместо того чтобы объяснять: „У вас сын погиб. Вы хотите, чтобы погиб еще один? Давайте договариваться“», — пояснил Волошин.

Он отметил, что основная задача, которая сейчас стоит перед властям страны, — это помочь людям в преодолении посттравматического синдрома.

Ситуация в Донбассе обострилась после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда о своем выходе из состава Украины заявили Донецкая и Луганская области. Официальный Киев направил войска на территории регионов. К решению кризиса подключились Россия, Германия и Франция.