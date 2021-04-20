Депутат Рады устроил скандал с украинским флагом в ПАСЕ

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс прервал выступление депутата Украины Алексея Гончаренко, который во время своей речи достал украинский флаг. Об этом сообщило РИА «Новости».

Гончаренко во время обсуждения доклада о стратегических приоритетах Совета Европы указал, что в документе нет ни одного упоминания о территориальной целостности государств — членов организации и мирном разрешении конфликтов.

«А у нас войны идут в Европе. Я хочу напомнить вам об этом», — сказал Гончаренко, достав украинский флаг, который он принес с собой.

Председатель ассамблеи остановил депутата, сказав ему, что его поведение противоречит уставу.

Гончаренко спросил у Дамса, в чем проблема с флагом. После этого он попытался продолжить речь, но ему выключили микрофон.

Дамс указал украинскому делегату, что он уже не в первый раз позволяет себе вольности.

Украинские СМИ сообщили, что Гончаренко показал на выступлении флаг с дырками от пуль.

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