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    20 апреля 2021, 14:31

    Депутат Рады устроил скандал с украинским флагом в ПАСЕ

    Александр Блинов

    Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс прервал выступление депутата Украины Алексея Гончаренко, который во время своей речи достал украинский флаг. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Гончаренко во время обсуждения доклада о стратегических приоритетах Совета Европы указал, что в документе нет ни одного упоминания о территориальной целостности государств — членов организации и мирном разрешении конфликтов.

    «А у нас войны идут в Европе. Я хочу напомнить вам об этом», — сказал Гончаренко, достав украинский флаг, который он принес с собой.

    Председатель ассамблеи остановил депутата, сказав ему, что его поведение противоречит уставу.

    Гончаренко спросил у Дамса, в чем проблема с флагом. После этого он попытался продолжить речь, но ему выключили микрофон.

    Дамс указал украинскому делегату, что он уже не в первый раз позволяет себе вольности.

    Украинские СМИ сообщили, что Гончаренко показал на выступлении флаг с дырками от пуль.

    Бывшего президента Украины Петра Порошенко ранее заподозрили в пластической операции. Кроме того, бывший лидер Незалежной сделал себе новую стрижку.