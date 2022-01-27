Депутат Рады уличил Запад в желании устроить войну с Россией

Запад начал усиленно направлять оружие на Украину для того, чтобы развязать войну с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Илья Кива.

«Англосаксы системно стравливают нас, братские славянские народы, на кровопролитную войну. И чем больше мы, славяне, друг друга на тот свет отправим, тем им от этого лучше», — прямо высказался он.

Кива предупредил, что такие действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. Он назвал возможные будущие события адом, в котором украинцам придется гореть.

Относительно оружия Кива отметил, что оно не усилит оборонные мощности Украины, а, наоборот, сделает ее более уязвимой, провоцируя и раздражая оппонентов.

Страны НАТО предоставляют оружие Украине уже с 2014 года и, нарушая Минские соглашения, тренируют ее армию. Такие действия мешают стабилизации обстановки в Донбассе. Вместе с США оружие Украине доставляют Канада, Франция, Польша, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония и Великобритания — все эти страны входят в Альянс.