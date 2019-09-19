Депутат Рады: Украине нужно чем-то пожертвовать для мира в Донбассе

Украина должна будет пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил депутат Верховный рады, член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

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Он считает, что Киеву нужно начать переговоры с другой стороной. Она, в свою очередь, тоже «должна чем-то пожертвовать». Политик считает, что оба лагеря должны найти компромисс, ведь войной конфликт не решить.

Депутат также назвал неверной идею о наделении Донбасса особым статусом. Такой шаг может привести к развалу государства.

«Вещи, которые касаются нашего суверенитета мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в Конституцию Украины про особый статус Донбасса», — заявил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Некоторые части Донецкой и Луганских областей провозгласили себе народными республиками (ДНР и ЛНР). После этого на их территории начались военные действия. Как недавно рассказали в ООН, за последние пять лет там погибли 3300 человек.