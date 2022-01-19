Депутат Рады Алексей Гончаренко связал маршрут самолетов ВВС Великобритании с «Северным потоком — 2». Мысль о том, что самолеты облетели Германию, чтобы случайно не разбомбить газопровод, он высказал в посте в Telegram.

«На самом деле самолеты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить „Северный поток —2“ по пути», — пошутил политик.

Он также приложил карту с маршрутом британских самолетов, на которой видно, что суда облетают воздушное пространство над ФРГ.

Также он выразил надежду на то, что Великобритания нарастит поставки вооружения на Украину, и пожелал, чтобы доставщикам оружия не пришлось лететь в обход Германии.

Ранее Великобритания предоставила Украине легкие противотанковые оборонные средства. Британский министр обороны Бен Уоллес заявлял, что вооружения, которые передали Украине, не будут угрожать России.

Украина и ее союзники с запада уверяют, что Россия созвала войска к украинской границе. Российские власти неоднократно заявляли, что не собираются угрожать Украине.