По мнению оппозиционера, США разворачивают «программу геноцида на территории колонии, полученной ими в результате государственного переворота».

По словам Кивы, глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук договорился с президентом России о производстве вакцины «Спутник V» на харьковских предприятиях. Это «дало бы возможность остановить эпидемию и спасти человеческие жизни». Однако официальный Киев отказался от российского препарата.

Кива добавил, что украинское руководство провело «спецоперацию по закупке и доставке вакцины из Израиля» для собственных нужд.

Ранее издание «Обозреватель» сообщило, что несколько украинских депутатов и чиновников втайне вакцинировались препаратом компаний BioNTech и Pfizer, заплатив за прививку по 2,5 тысячи долларов. На Украине этот препарат пока официально не разрешен к применению. Президент Владимир Зеленский потребовал проверить эту информацию.