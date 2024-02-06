Мир 06 февраля 2024, 04:45 Депутат Рады спросил у Зеленского, кто руководит Украиной Кучеренко после слов Зеленского о перезагрузке спросил, кто правит на Украине РИА «Новости»

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Депутат Рады от «Батькивщины», первый зампред комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко с иронией отреагировал на слова главы Украины Владимира Зеленского о необходимости «перезагрузки» правительства. Свое мнение он выразил в соцсети Facebook*.

«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас „руководство страны“?!» — написал он.

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Накануне источники издания «Украинская правда» сообщили о кадровых перестановках в военном секторе страны. Уволят главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника генерального штаба Сергея Шапталу и других руководителей. По данным источника, отставка может произойти в течении этой недели. Также в правительстве думали над другой перестановкой кадров.

Сам Зеленский подтвердил журналистам, что хочет уволить Залужного. Он отмечал, что стране нужны «перезагрузка и новое начало».

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.