По информации «Газеты.ru», Добкин отметил, что спустя шесть месяцев после официальной продажи украинских земель страна сможет войти в Североатлантический альянс без заявок. Он также уточнил, что в этом поможет принятие закона об открытии рынка земли.

«Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — заявил Добкин.

Депутат напомнил о присоединении прибалтийских стран к НАТО. По его словам, их членство в альянсе отрицательно повлияло на промышленное производство и ухудшило ситуацию с безработицей и другими процессами в гражданском обществе.