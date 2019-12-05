Депутат Рады спрогнозировал вступление Украины в НАТО
Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин рассказал, когда Незалежную примут НАТО. Для этого стране необходимо продать свои земли иностранцам, сообщил информационный телеканал NewsOne.
По информации «Газеты.ru», Добкин отметил, что спустя шесть месяцев после официальной продажи украинских земель страна сможет войти в Североатлантический альянс без заявок. Он также уточнил, что в этом поможет принятие закона об открытии рынка земли.
«Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — заявил Добкин.
Депутат напомнил о присоединении прибалтийских стран к НАТО. По его словам, их членство в альянсе отрицательно повлияло на промышленное производство и ухудшило ситуацию с безработицей и другими процессами в гражданском обществе.