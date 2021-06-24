Депутат Рады сообщил об обысках у соратников и тещи Медведчука

Правоохранительные органы Украины утром начали обыски в офисе «Оппозиционной платформы — За жизнь», а также у соратников и тещи депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом заявил его коллега по партии Ренат Кузьмин.

«В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя», — сообщил Кузьмин в своем Telegram-канале.

Он назвал действия правоохранителей попыткой запугать Медведчука и его родственников. Парламентарий считает, что власти фактически совершают преступления против Медведчука и действуют с садистским удовольствием.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая заявила, что Медведчука и соратника по партии Тараса Козака заподозрили в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Двумя днями позже Медведчука отправили под домашний арест. Его обвинили в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны. Козак находится в розыске.