Депутат Рады рассказал об ограничении украинцев в общении с РФ
Украинский парламентарий Вадим Рабинович признался, что руководство Незалежной продолжает ограничивать своих граждан в общении с РФ. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
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Депутат напомнил об обещании главы государства Владимира Зеленского закончить историю с ограничениями. Однако сейчас на Украине все школы перешли на обучение на национальном языке, а книги на русском языке запрещены.
Рабинович заметил, что избиратели нынешнего лидера страны отдавали свои голоса за восстановления нормальных отношений с российскими соседями, а не за ту политику, которую сегодня проводит Зеленский.
«Для чего это? Перед кем ты прогибаешься, уважаемый президент», — задался вопросом законодатель.