«Он симпатичный человек». Путин заявил, что Зеленский хочет изменить ситуацию на Украине Подробнее

Депутат напомнил об обещании главы государства Владимира Зеленского закончить историю с ограничениями. Однако сейчас на Украине все школы перешли на обучение на национальном языке, а книги на русском языке запрещены.

Рабинович заметил, что избиратели нынешнего лидера страны отдавали свои голоса за восстановления нормальных отношений с российскими соседями, а не за ту политику, которую сегодня проводит Зеленский.

«Для чего это? Перед кем ты прогибаешься, уважаемый президент», — задался вопросом законодатель.