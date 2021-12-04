Депутат Рады рассказал о смехе парламента во время доклада о вторжении России

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович был поражен реакцией коллег на доклад об опасности «вторжения России». С таковым выступил министр обороны Алексей Резников.

Министр уверял, что возможно нападение уже в январе, отметив, правда, что эскалация — необязательный сценарий. Он обратил внимание на сосредоточение более 90 тысяч военных на украинской границе.

«Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной „переворот“», — написал Рабинович на своей странице в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что получил данные о том, что в стране готовится государственный переворот 1 декабря. По его словам, к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов. На эти цели выделяют миллиарды долларов, уточнил Зеленский. Впрочем, он добавил, что не слишком верит в подготовку переворота на Украине и в то, что Ахметов действительно может в нем участвовать.