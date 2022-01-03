Депутат Рады рассказал о росте популярности Путина в Украине

Популярность президента России Владимира Путина среди жителей Украины растет. Об этом на своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Илья Кива.

По словам парламентария, особый интерес украинцев вызвало новогоднее обращение главы российского государства.

«Его поздравления, уверен, посмотрели все!», — написал Кива. Также он отметил, что жители Украины особое внимание уделят юбилею Путина. Напомним, 7 октября 2022 года ему исполнится 70 лет.

«С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения!», — написал депутат.

Ранее украинский журналист Виталий Портников заявил, что Путин является истинным президентом для его соотечественников. По его словам, это связано с тем, что украинцы неспособны ставить государственные интересы выше личных.