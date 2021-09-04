Депутат Рады рассказал о просьбе Зеленского об участии Украины в проектах NASA по полетам на Луну и Марс

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон попросил власти США об участии страны в космических программах Штатов. Этот пункт был в плане по трансформации республики, который презентовал украинский лидер, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Список представленных в США проектов политик опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Участие в программе по исследованию Луны „Артемида“, участие в программе NASA по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс», — говорится в одном из пунктов списка.

Помимо этого, в перечне есть проект «американо-украинского киберальянса», предполагающий усиление взаимодействия двух стран в сфере кибербезопасности. Также на Украине надеются на строительство масштабных дата-центров с облачными сервисами от корпораций Amazon, Google и Microsoft и основание крупного фонда для IT-проектов.

Еще пункт — строительство киевской окружной дороги, привлечение инвестиций в строительство шести новых секций дорог общей протяженностью 150 километров, более 20 транспортных развязок, нового моста через Днепр.

Также в списке имеется проект о строительстве плавучего украинского LNG-терминала и инфраструктуры для его присоединения к украинской ГТС.