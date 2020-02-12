Депутат Рады рассказал о попытках Украины дискредитировать Победу

Украина в стиле наихудших традиций тоталитарного режима пытается перевернуть историю с ног на голову, такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Новинский. По его мнению, президент Владимир Зеленский загнал себя в идеологическую ловушку.

«Президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку и решил признать советское руководство ответственным за начало войны — наряду с немецким руководством. Это один из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан на протяжении последних десятилетий», — отметил Новинский в колонке для издания «Апостроф».

Чтобы кардинально изменить исторические ценности, нынешнее правительство, считает депутат, использует ряд приемов, продолжая традиции своих предшественников. Первый — дискредитация Победы и победителей, которая означает, что «победа над фашизмом ничего не дала Украине», и просто «один тоталитарный режим сменился другим». Новинский отметил, что в Киеве забывают о 13 миллионах погибших в годы немецкой оккупации.

Второй прием — попытка ввести в игру «новых героев», подчеркивая заслуги украинских националистов ОУН и УПА*. Одновременно с этим власти пришли к «мягкой реабилитации нацистских преступников» и выделению Украины как особого вопроса на войне.

По мнению Новинского, еще один метод можно назвать «экспроприацией Победы», когда распространяется мнение, что войну выиграли союзники, а не СССР.

Владимир Зеленский во время визита в Польшу назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. Он также сказал, что Освенцим освобождали украинцы, не упомянув совсем героев Красной армии.

*ОУН и УПА — экстремистские организации, запрещенные в России.