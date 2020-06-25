Депутат Рады рассказал, кто хочет уничтожить Украину

Представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Илья Кива заявил об угрозе уничтожения Украины. По его словам, страну хотят превратить в «актив и колонию».

Парламентарий считает, что в этом замешаны националистические и праворадикальные организации. Об этом сказано на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах», — заявил Кива.

По его мнению, эти люди входят, в частности, в украинскую нацпартию «Национальный корпус». Денежные средства они добывают рэкетом, похищением людей и разрушением бизнеса.

«Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию», — добавил он.

Депутат отметил, что именно во вторник радикалы пытались напасть на народного депутата от партии «Слуги народа» Сергея Литвиненко. В оппозиции к ней находится «Оппозиционная платформа — За жизнь». Запугивают не только обычных людей и бизнесменов, но и представителей законодательной власти, заключил Кива.

Ранее другой украинский депутат — Галина Третьякова — отличилась унижающими определенные группы людей высказываниями. Она заявила, что надо стерилизовать рассчитывающих на социальную поддержку соотечественников.