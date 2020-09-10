Депутат Рады рассказал, как украинцы разгромили «жадных московитов» в XVI веке

Битву под Оршей в 1514 году в Раде назвали «днем героической доблести» сразу четырех народов — украинского, белорусского, литовского и польского. Якобы они победили «вечно жадных московитов».

Свой взгляд на происходившие в XVI веке события представил в Fасеbооk депутат украинской партии «Европейская солидарность» Андрей Порубий.

«Украинско-польско-литовская армия <…> разбила войска Москвы. Эта общая величественная победа запечатлена в истории наших народов», — заявил парламентарий.

Порубий заявил, что событие стало победой «над общим врагом — вечно жадными московитами».

Украинский депутат, пояснила «Газета.ru», говорил о русско-литовской войне 1512–1522 годов. Именно тогда под Оршей русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского.

В самой войне Россия выиграла, включив по ее итогам в состав своей территории смоленские земли.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что украинцы принесли цивилизацию на «значительную часть» России.