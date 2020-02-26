Депутат Рады рассказал, что приведет к распаду Украины

По словам Бойко, проблема состоит не в желании западных и восточных регионов выйти из-под контроля Киева, а в трудовой миграции.

«Сегодня ситуация с трудовой миграцией настолько стала угрожающей, что речь идет не о федерализации — где-то там она мелькает, как пугало, — а в том, что у нас просто людей не остается», — процитировал Бойко «Царьград».

Парламентарий отметил, что экономические проблемы стимулируют украинцев бежать из страны на заработки. Из-за этого государство лишается возможности собственными силами улучшить ситуацию.