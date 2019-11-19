Депутат Рады рассказал, что нужно сделать для прекращения конфликта в Донбассе

Власти Украины должны отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле для решения внутреннего конфликта на Донбассе. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Кузьмин в эфире телеканала NewsOne отметил, что Киев должен проанализировать то, что случилось в стране в 2014 году и сделать выводы из ошибок прошлой власти.

«Я призываю закончить с политическими оценками. Хватит оценивать людей по принципу „ваши — наши“. Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины», — подчеркнул депутат.

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Украинские власти весной 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Эти регионы заявили о своей независимости после случившегося в феврале того же года госпереворота.

В 2015 году лидеры Украины, России, Германии, Франции в формате «нормандской четверки» заключили соглашение об урегулировании вооруженного противостояния. Однако этот договор не раз нарушался. По последней информации ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.