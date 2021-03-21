Депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину

Украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским добивается начала кровопролития на территории страны, предположил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Оппозиция, как подчеркнул парламентарий, не поддастся на провокации официального Киева и не станет «выводить людей на улицы», чтобы избежать жертв.

«Главный их план (власти — прим. ред.) был в том, чтобы мы вывели людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась кровь и на этой крови они установили бы диктатуру. Этого не будет!» — заявил Рабинович. Его слова приводит РИА «Новости».

Руководство Украины, по мнению парламентария, «может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления». В качестве примера Рабинович привел усиление цензуры и разрастание коррупции в стране.

При этом украинский депутат не исключает, что «народ сам выйдет на улицу». Рабинович пожелал украинцам спокойствия.

Накануне националисты устроили митинг у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. В центре Киева собрались более тысячи человек. Рядом со зданием была усилена охрана. Но несмотря на присутствие правоохранителей, националисты зажигали файеры, обливали стены краской и взрывали петарды, уточнило ИА Nation News. Киевская полиция завела уголовное дело о хулиганстве после митинга. Также правоохранители задержали одного из участников акции.