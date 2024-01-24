Мир 24 января 2024, 05:04 Депутат Рады раскритиковал «пацанские выпады» Зеленского в адрес Трампа Депутат Рады Дубинский раскритиковал поведение Зеленского по отношению к Трампу РИА «Новости»

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Правительство Украины не должно совершать «пацанских выпадов» в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, а также «играть воображаемыми мускулами». Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский, которого подозревают в государственной измене и содержат в киевском следственном изоляторе. Его слова передало РИА «Новости».

«Мне совершенно не понятно задиристое отношение к Трампу, которое себе позволяет наша власть. Все эти „пацанские“ выпады и приглашения в стиле „приедь и покажи, что ты можешь“ хороши для анонимной [ссоры] <…>, но точно не подходят для коммуникации с кандидатом в президенты США», — сказал парламентарий.

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По словам депутата, кому-то следует объяснить президенту Владимиру Зеленскому, что оваций после фразы «обиженная ливерная колбаса» — так бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца — больше не произойдет, потому что теперь наступило другое время. Власти Украины должны прекратить «играть воображаемыми мускулами» и придерживаться международной политики.

Ранее Зеленский призвал Трампа «думать, прежде чем говорить», когда экс-лидер Штатов заявил о «быстром разрешении конфликта». Как отмечал бывший американский президент, он имеет хорошие отношения с Россией и Украиной, поэтому с легкостью сможет организовать переговоры между странами.