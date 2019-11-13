Депутат Рады Рабинович раскритиковал земельную реформу
Депутат украинского парламента Вадим Рабинович не поверил обещанию главы Незалежной Владимира Зеленского провести всеукраинский референдум в случае принятия законопроекта об открытии рынка земли в стране. Народного избранника процитировало РИА ФАН.
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Парламентарий считает, что в принятии этого законопроекта заинтересован МВФ (Международный валютный фонд), а также американский финансист Джордж Сорос, руки которого, по словам Рабиновича, тянутся к украинской земле.
«Вы просчитались, господа, не выйдет. Хрен вам, а не земля Украины, запомнили?» — обозначил депутат.
По его мнению, сначала надо провести всеукраинский референдум, и только потом выносить этот законопроект на рассмотрение Верховной рады.