Депутат Рады Рабинович раскритиковал земельную реформу

Украинскую земельную реформу в Европе назвали необратимой ошибкой Подробнее

Парламентарий считает, что в принятии этого законопроекта заинтересован МВФ (Международный валютный фонд), а также американский финансист Джордж Сорос, руки которого, по словам Рабиновича, тянутся к украинской земле.

«Вы просчитались, господа, не выйдет. Хрен вам, а не земля Украины, запомнили?» — обозначил депутат.

По его мнению, сначала надо провести всеукраинский референдум, и только потом выносить этот законопроект на рассмотрение Верховной рады.